В Курской области в результате атаки дронов погибли три человека

В Беловском районе Курской области три человека погибли в результате ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в деревне Гирьи Беловского района Курской области один из ударов пришелся по едущей машине. Погиб мужчина 1955 года рождения.

«Еще одна атака произошла в деревне Золотаревка. Из-за удара дрона погибли двое супругов: мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения»,— написал господин Хинштейн, выразив соболезнования родственникам и близким погибших.

Днем глава региона сообщал о гибели при обстреле еще двух мирных жителей в селе Забужевка Беловского района —51-летнего мужчины и 61-летней женщины.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Мария Старикова