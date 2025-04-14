Два мирных жителя погибли при обстреле курского села

В результате обстрела села Забужевка Беловского района Курской области погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также мирная жительница 1945 года рождения получила акубаротравму. Она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Село Забужевка — один из 122 населенных пунктов, в которые власти закрыли въезд 15 марта. При принятии такого решения уточнялось, что в случае нарушения запрета материальная поддержка за получение травм, в том числе смертельных, оказываться не будет. Аналогичные меры приняты в Белгородской области.

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Алина Морозова