Социально ответственная закупка

Вправе ли «дочка» регионального подразделения общероссийской организации инвалидов рассчитывать на преференции в госзакупках, решит Верховный суд РФ (ВС). Речь идет о государственной надбавке в 15% к цене контракта, предложенной подрядчиком. ФАС посчитала, что на региональные отделения и их структуры эти преимущества не распространяются, и арбитражные суды поддержали эту позицию. Теперь дело рассмотрит экономколлегия ВС. Юристы высказывают разные мнения о том, как толковать нормы закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спор о преимуществах, которые государство дает организациям инвалидов, участвующим в госзакупках, дошел до уровня ВС. Дело связано с аукционами, которые в 2022 году проводили столичные «Жилищники» разных районов. Контракты, в частности, касались поставок метел, дорожных знаков, строительных блоков, одеял и даже морских контейнеров. Победителем торгов стало ООО «Ламирэль» — организация, которую учредило Владимирское областное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации» (ОООИ РОСТАР). При этом «Ламирэль» получила преимущества, полагающиеся структурам ОООИ по закону.

Согласно ст. 29 закона о контрактной системе (44-ФЗ), общероссийские организации инвалидов в закупках в случае их победы в тендере получают дополнительную надбавку в 15% к предложенной ими цене товаров, работ или услуг. Эта надбавка не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную госзаказчиком. По закону правом на такую преференцию обладают только ОООИ и учрежденные ими на 100% организации. К последним есть дополнительные требования: на таком предприятии должно быть не менее 50% сотрудников-инвалидов, а на их зарплату должно приходиться не менее 25% фонда оплаты труда. Преимущества в виде надбавки к цене действуют не для всех закупок, конкретный перечень товаров, работ и услуг установлен распоряжением правительства РФ №3500-р от 8 декабря 2021 года.

В 2024 году московское управление ФАС провело проверку этих закупок и выявило нарушения закона о контрактной системе. По мнению ведомства, заказчики незаконно предоставили «Ламирэль» преференции, которые компании не полагались, поскольку учредителем юрлица является региональная структура, а не сама общероссийская организация. А победитель аукциона указал в составе заявок недостоверную информацию, отнеся себя к обладателям права на льготу, сочла антимонопольная служба.

«Ламирэль» обратилась в Арбитражный суд Москвы, требуя признать решение ФАС незаконным. Первая инстанция и апелляция встали на сторону компании. Но окружная поддержала доводы ФАС, указав, что формально учредителем является именно региональное отделение. Победитель торгов не согласился с таким подходом и подал жалобу в ВС. В ней «Ламирэль» настаивает, что соответствует требованиям о количестве работников-инвалидов и их доле в зарплатном фонде. Кроме того, деятельность РОСТАР охватывает более половины субъектов России, то есть организация является общероссийской. По мнению предприятия, неважно, кто является его учредителем — областное подразделение или непосредственно федеральное РОСТАР, так как «структурные региональные подразделения являются неотъемлемой частью» общероссийского объединения, поскольку ОООИ имеет «многоуровневую структуру».

Заключительным доводом была ссылка на январское решение ВС о признании недействующим письма ФАС от 10 июля 2024 года, ограничивающего региональные отделения в получении преференций.

ВС признал эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию.

Региональные и всероссийские

В реестре некоммерческих организаций Минюста “Ъ” обнаружил десятки ОООИ (например, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих и др.) с многочисленными региональными отделениями по всей стране. Эти организации инвалидов в рамках госзакупок получают преференции по «широкому кругу позиций», рассказывает руководитель практики «Энергетика» юркомпании «Митра» Батрадз Мецаев. Предметами таких госконтрактов могут выступать, в частности, различные виды продуктов питания, товары для дома, строительные и отделочные материалы, электрическое оборудование и приборы, различные виды работ и услуг, включая гостиничные, медицинские и спортивные, перечисляет господин Мецаев. Вместе с тем эти преференции могут служить не только стимулирующим инструментом, но и помочь выиграть сам конкурс. «Участвуя в торгах, такие общества часто опускают цену за свои товары (услуги) на 10–13%, понимая, что затем все равно получат плюс 15% к своей цене»,— делится наблюдениями управляющий партнер юрфирмы «Шашкин и партнеры» Денис Шашкин.

По словам юристов, важное значение для дела «Ламирэль» имеют выводы ВС по делу с письмом ФАС, в котором антимонопольное ведомство исключило региональные отделения и организации инвалидов из круга получателей преференций. В решении от 16 января административная коллегия ВС разъяснила, что именно ведение деятельности на территории более чем половины регионов России определяет общероссийский статус общественной организации. В связи с этим региональное подразделение ОООИ не относится к региональным общественным организациям, которые действуют исключительно в пределах одного субъекта РФ, заключил тогда ВС.

Варианты толкования

Впрочем, юристы делают разные выводы из этой позиции ВС. По мнению старшего партнера АБ «Линия права» Алексея Костоварова, компания, учрежденная региональным отделением ОООИ, может претендовать на преимущества ст. 29 закона о контрактной системе: «Если ты находишься в структуре общероссийской организации, то и учрежденное тобой общество считается учрежденным общероссийской организацией». Если «Ламирэль» удастся убедить ВС, что она, по сути, является «дочкой» ОООИ, то у компании есть шансы на победу в споре, полагает господин Мецаев. Управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит, напротив, считает более обоснованной позицию ФАС и полагает, что если региональное подразделение ОООИ является самостоятельным юрлицом, как было в данном случае, то его дочерняя компания не может пользоваться преференциями.

При этом Денис Шашкин отмечает, что не по всем контрактам с «Жилищниками» предприятие вправе было претендовать на преференции. В этой связи, подчеркивает господин Шашкин, «госзаказчикам следует внимательнее сверяться с правительственным перечнем товаров и услуг».

Ян Назаренко, Анна Занина