Китайский бизнес отзывается на пошлины

Торговые пошлины Дональда Трампа повлияли на миллионы китайских рабочих. Как пишет Bloomberg, сейчас местный рынок труда переживает один из сильнейших кризисов в истории. Под сокращение могут попасть около 20 млн человек. При этом количество вакансий сократилось на 30%На прошлой неделе Белый дом ввел 145-процентные тарифы на импорт товаров из КНР. В свою очередь Пекин ответил таможенными ограничениями со ставкой 125%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters

Как последствия торговой войны оценивает сам китайский бизнес? Директор по маркетингу китайской компании CHINT Electric Евгений Лепешкин отмечает, что сейчас компании заняли скорее выжидательную позицию: «Безусловно, в операционной деятельности будут изменения, китайский экспорт пострадает. Если брать 2025 год, то товарооборот между Китаем и США составлял почти $700 млрд. О конкретных изменениях пока говорить рано, но мы видим сегодня, что торговля между Китаем и Америкой практически встала. При этом можно обратить внимание, что ситуация меняется каждый день. Среди китайских бизнесменов реакция, конечно, различная. При этом я могу сказать, что выход на другие рынки либо компенсация потерь от экспорта США — это логичный шаг.

Несмотря на возросший интерес китайских производителей к России, в том числе в сфере энергетики и промышленного оборудования, сам рынок остается сравнительно небольшим. Именно рост пошлин не становится причиной всплеска интереса Китая к России. При этом со своей стороны мы стратегию работы на российском рынке не пересматриваем. По оценке ВТО, глобальный ущерб может составить до 80% товарооборота Китая и Америки. Но, конечно, эта ситуация не станет драматичной».

13 апреля Си Цзинпинь призвал Евросоюз «вместе сопротивляться одностороннему запугиванию» в торговых отношениях. А во время текущего визита во Вьетнам политик заявил, что Пекин намерен укрепить экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Однако местный бизнес не рассчитывает, что это в полной мере компенсирует потерю связей с партнерами из США, говорит исполнительный директор китайской экспортной компании Myron Trade Марад Абдуллаев: «Реакция китайского бизнеса, именно того, который работал на американский или на североамериканский рынок, сейчас на данный момент не очень однозначная. Во-первых, государство говорит, мол, вы не переживайте, мы вас в любом случае будем субсидировать для того, чтобы у вас не было увольнений или застоев на складах и так далее.

С другой стороны, сейчас на данный момент очень многие американские клиенты пишут письма и просят не отправлять грузы до тех пор, пока не будет понятно, по какой ставке это все растаможивать. Мои знакомые, которые продают на Amazon, пока не очень понимают, что делать, куда идти. Но они говорят, что скоро состоится несколько встреч именно тех секторов, которые были заточены на работу с североамериканскими компаниями, и потом со временем будет какое-то определенное решение».

На фоне торговой войны Пекин также нарастил поставки сырой нефти из Ирана. Как пишет Bloomberg, они уже достигли 19-месячного максимума в 50 млн т. Тем временем Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на полупроводники из Китая уже на этой неделе.

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