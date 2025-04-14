Китайский пряник вместо американского кнута

В разгар торговой войны между США и Китаем председатель КНР Си Цзиньпин отправился в турне по трем странам Юго-Восточной Азии — во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Его главная задача — донести до государств региона мысль о том, что вторая экономика мира остается предсказуемым торговым партнером в противоположность США, угрожающим всем карательными пошлинами. Однако убедить соседей по региону однозначно занять сторону Китая в торговой войне будет непросто: экспорт всех трех стран сильно завязан на американский рынок, и каждой их них придется балансировать между крупнейшим торговым партнером в лице КНР и важнейшим экспортным рынком в лице США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (слева)

Фото: Minh Hoang / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин (слева)

Фото: Minh Hoang / Pool / Reuters

«В торговых и тарифных войнах нет победителей, протекционизм — не выход. Мы должны твердо защищать многостороннюю торговую систему, поддерживать стабильность глобальных промышленных и логистических цепочек и сохранять международную среду для открытого сотрудничества» — обратился председатель КНР Си Цзиньпин 14 апреля к вьетнамскому руководству со страниц газеты вьетнамской компартии «Нян зан», отправляясь с двухдневным визитом в Ханой.

Поездка лидера Китая по странам Юго-Восточной Азии, которая, помимо Вьетнама, включает Малайзию и Камбоджу и продлится до 18 апреля, происходит в самый разгар торговой войны между США и Китаем. И если в первую каденцию Трампа власти в Пекине были настроены не поднимать ставки в противостоянии, надеясь на компромиссы, то на сей раз Китай решил не только молниеносно отвечать по принципу «зуб за зуб», но и привлечь к противодействию Штатам третьи страны.

Для этого китайские власти поставили во главу угла позиционирование своей страны как ответственного лидера, чья торговая политика базируется на правилах, в противовес США, грозящим сокрушить всю мировую торговую систему. Пошлины, введение которых было недавно приторможено президентом США Дональдом Трампом, грозят в том числе и всем трем странам, в которые отправился Си Цзиньпин: 46% для Вьетнама, 24% для Малайзии и 49% для Камбоджи.

На фоне политики «кнута», проводимой США, Китай сделал ставку на политику «пряника».

Призвав Вьетнам к сотрудничеству в сохранении глобальных цепочек поставок в условиях сбоев, вызванных американскими тарифами, председатель Си выразил готовность Китая протянуть три трансграничные железнодорожные линии на севере Вьетнама, а также приветствовал увеличение вьетнамского экспорта в страну и сотрудничество в области 5G, искусственного интеллекта и других новых технологий. В ходе визита Си 14–15 апреля две страны собираются подписать около 40 соглашений в различных отраслях, сообщил ранее заместитель премьер-министра Вьетнама Буй Тхань Шон. В свою очередь, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам заявил, что Ханой хочет расширить сотрудничество с Пекином в области обороны, безопасности и инфраструктуры, особенно в сфере железнодорожного сообщения.

Впрочем, у Вьетнама есть и серьезные ограничители. Будучи главным импортером товаров из Китая (как и все страны, входящие в АСЕАН), Вьетнам одновременно крайне зависим от экспорта в США, в частности электроники, обуви и одежды. По данным вьетнамской таможни, за первые три месяца нынешнего года Ханой импортировал китайских товаров на сумму около $30 млрд, а его экспорт в Америку составил $31,4 млрд.

В первый срок Трампа Вьетнам во многом выиграл, став ключевым маршрутом для экспорта из КНР в США. Однако это привело к скачку положительного сальдо торгового баланса Вьетнама с США (он превысил $123 млрд), что сделало Ханой крайне уязвимым сейчас — в разгар введения Трампом тарифов на всё и вся.

Недавно торговый советник главы Белого дома Питер Наварро в статье для Financial Times заявил, что страны вроде Вьетнама и Малайзии должны «прекратить позволять Китаю обходить тарифы США, переправляя экспорт через свои страны». И под давлением Вашингтона Ханой уже ужесточил контроль за некоторыми категориями китайских товаров, реэкспортируемыми в Штаты с маркировкой «Сделано во Вьетнаме», а также ввел антидемпинговые пошлины на некоторые виды китайской стальной продукции и отменил налоговые льготы для ряда импортных позиций из КНР.

В схожей ситуации оказалась и Малайзия, посетить которую Си Цзиньпин собрался впервые за последние 12 лет. На фоне усиливающейся напряженности между США и Китаем премьер-министр Анвар Ибрагим не раз подтверждал свой нейтралитет. Оно и понятно, ведь в торговле Куала-Лумпур почти в равной степени зависит и от КНР, и от США. В 2024 году, к примеру, экспорт малайзийских товаров в Штаты принес стране $44 млрд, а экспорт в Китай — $41 млрд.

В таких условиях малайзийским властям, как и вьетнамским, придется осторожно балансировать между сохранением тесных экономических связей с Пекином и необходимостью отвести от себя американские пошлины.

И даже Камбодже, для которой Китай является крупнейшим кредитором и политически близким союзником, будет непросто однозначно занять сторону КНР. На камбоджийский экспорт в США приходится 25% ВВП страны, и обещанные Трампом тарифы грозят разрушить швейную промышленность Камбоджи, в которой занято 750 тыс. человек.

«Вьетнам и Камбоджа по крайней мере проигнорируют любые призывы Китая проявить твердость и не идти на уступки Соединенным Штатам»,— предположил американский эксперт Грегори Полинг (цитата по Bloomberg).

Но это не значит, что Пекин оставит попытки сколотить антиамериканский фронт в торговой войне. Буквально накануне отъезда в турне по трем странам ЮВА Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Индонезии Прабово Субианто, в ходе которого последнему было обещано укрепление стратегического партнерства с КНР. В минувшую пятницу, 11 апреля, в Пекине побывал испанский премьер Педро Санчес, который в целом поддержал мысль о том, что Китай и ЕС должны «совместно противостоять односторонним актам запугивания». А несколькими днями ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян пообщался по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны подчеркнули общую ответственность за поддержку «сильной реформированной торговой системы, свободной, справедливой и основанной на равных условиях», в чем сложно не разглядеть камень в огород США.

Наталия Портякова