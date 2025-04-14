Александр Овечкин заявил о желании сыграть в матче между сборными КХЛ и НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что хотел бы принять участие в матче между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он сказал на пресс-конференции с российскими журналистами, его слова приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

«Не знаю. Конечно, было бы интересно принять участие. Но нужно спрашивать НХЛ и КХЛ, спрашивать руководителей лиги. Состыковать графики будет сложно. У всех свое расписание. Это нужно делать в кратчайшие сроки. Может быть, через год, через два. Но это интересная идея. Не знаю всех деталей, как это будет. Я бы хотел сыграть в таком матче», — сказал хоккеист.

В марте пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина провести матч между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что идут непубличные переговоры о проведении хоккейных матчей между сборными России и США в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский форвард забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Вчера Овечкин забросил 896-ю шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс»

Таисия Орлова