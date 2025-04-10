Захарова призвала криминалистов обратить внимание на слова Каллас об активах РФ

Представитель МИД Мария Захарова призвала криминалистов, психологов и физиономистов обратить внимание на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По словам госпожи Каллас, до конца апреля Евросоюз планирует передать Украине транш помощи в €2,1 млрд, которые будут взяты из доходов от замороженных в Европе российских активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Мария Захарова привела такое заявление Каи Каллас: «Мы готовимся, потому что есть определенные риски и (обсуждаем), как их снизить. И некоторые страны очень сильно против этого». Следом представитель МИДа написала, что специалисты «получили невероятный шанс буквально в прямом эфире» изучать мотивацию планируемого преступления — изъятие российских активов.

«Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли»,— написала Мария Захарова в своем Telegram-канале. ЕС разрешил использовать доходы от российских активов для помощи Украине в мае 2024 года.

О поддержке Украины странами ЕС — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».