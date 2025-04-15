Аренда распадается на сутки

Ограниченный гостиничный фонд, рост числа туристических поездок и активность инвесторов способствуют развитию рынка краткосрочной аренды. Количество сдающихся посуточно квартир за год увеличилось на 37%. Сегмент привлекает собственников жилья за счет потенциально более высокой доходности, чем при долгосрочной аренде, но темпы его развития в перспективе могут снизиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок краткосрочной аренды в России активно растет. По подсчетам «Авито Путешествий», в общей сложности в марте сдавалось 314 тыс. квартир и 79 тыс. загородных домов. Год к году значения выросли на 37% и 69% соответственно. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин говорит, что в краткосрочную аренду в России в целом сдается около 300 тыс. лотов. Ежегодно показатель растет на 20–30% во всех регионах, отмечает он.

Вынужденное размещение

Посуточная аренда в России развивается в условиях роста внутреннего туризма и ограниченного предложения гостиничных объектов.

По данным Минэкономики, количество туристических поездок по России за прошлый год увеличилось на 10%, до 91 млн.

При этом номерной фонд растет сдержанными темпами. По подсчетам NF Group, за 2024 год было сдано 9 тыс. новых номеров в гостиницах и апарт-отелях. Исходя из этой оценки совокупный фонд увеличился за год всего на 0,8% (официальные данные Росстата за прошлый год пока недоступны).

По данным консалтинговой компании CMWP, в некоторых регионах в жилье и апартаментах для краткосрочной аренды останавливается до 30–50% от общего количества прибывающих туристов. Проблема дефицита качественных номеров остро проявляется в высокий сезон в наиболее популярных локациях, констатирует руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко.

Партнер CMWP Марина Мережко говорит, что во многих регионах туристическая инфраструктура лишь начинает формироваться. «Семь-десять лет назад большинство субъектов еще не принимали путешественников, не считали развитие туризма приоритетной задачей»,— говорит она. Эксперт обращает внимание и на то, что по итогам прошлого года пять ключевых регионов сформировали почти 50% от общего турпотока по стране. Это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и область, Краснодарский край, Крым и Татарстан.

Даже в наиболее популярных местах для массового отдыха, таких как, например, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды, сейчас не всегда достаточно качественных средств размещения, говорит госпожа Мережко. Это приводит к тому, что все лучшие объекты забронированы за несколько месяцев, а в пик летнего сезона стоимость размещения сильно возрастает. «Нередки ситуации, когда для размещения туристов сдаются почти все дома и квартиры в ближайших к курорту деревнях и поселках»,— отмечает Марина Мережко.

Выбирая размещение в квартирах и апартаментах, туристы пытаются снизить расходы. Средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в 32 наиболее востребованных городах в марте составила 3,5 тыс. руб. за ночь, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За год этот показатель увеличился на 12%, а за два года — на 29%.

В мае, по данным «Суточно.ру», снять квартиру стоит в среднем 4,5 тыс. руб. в сутки. Год к году рост показателя составил 10%.

В Москве ночь в объекте для краткосрочной аренды в марте, по данным «ЦИАН.Аналитики», стоила в среднем 5,1 тыс. руб. Для сравнения, средняя стоимость ночи в отеле города в январе—феврале, по данным Hotel Advisors, составила 11,7 тыс. руб.

Экономика издержек

Важным фактором развития рынка краткосрочной аренды господин Мусин считает рост числа покупателей-инвесторов, которые целенаправленно вкладываются в приобретение объектов. Они были довольно активны в сегменте новостроек в период действия массовых ипотечных программ с господдержкой, говорит господин Германенко.

Сдача квартиры в краткосрочную аренду может приносить больше, чем в случае с долгосрочной, но это не пассивный доход, а постоянная работа, рассуждает господин Мусин. Средняя рентабельность от сдачи квартиры посуточно, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», составляет 7–11% в год. Хотя разброс довольно велик: если у одних объектов этот показатель составляет 3–4%, в других он может достигать 20%.

По подсчетам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, базовая ставка краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в Москве — 5 тыс. руб. в сутки. За месяц при стопроцентной загрузке она может приносить около 150 тыс. руб. Это примерно в 2,2 раза больше потенциального дохода от сдачи сопоставимого жилья в долгосрочную аренду (65–70 тыс. руб.), говорит эксперт. В других городах соотношение еще больше в пользу краткосрочной аренды: в Санкт-Петербурге, по подсчетам господина Попова, оно составляет 2,7 к 1, в регионах — 3 к 1.

Но в реальности добиться стопроцентной загрузки жилья для краткосрочной аренды невозможно. Достижимым показателем для собственников Алексей Попов называет 70%.

Высокая интенсивность использования квартиры предполагает рост регулярных затрат — на клининг, мелкий ремонт, рекламу и тому подобное. Это существенное вовлечение собственника в процесс управления объектом, считает господин Попов. За счет этого суммарно в долгосрочный наем, по его оценкам, сейчас все еще сдается в два раза больше квартир, чем в краткосрочный.

Ставки краткосрочной аренды на ключевых рынках России Выйти из полноэкранного режима Город Базовая стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб./сутки) Изменение (%) Март 2023 Март 2024 Март 2025 За два года За год Анапа 2,42 2,77 3,11 29 12 Волгоград 2,33 2,69 2,93 26 9 Воронеж 2,29 2,67 2,89 26 8 Геленджик 3,49 4,11 4,86 39 18 Екатеринбург 2,59 3,16 3,45 33 9 Зеленоградск 3,7 4,05 5,19 40 28 Иркутск 2,61 2,89 3,09 18 7 Казань 3,02 3,64 4,08 35 12 Калининград 2,59 3,08 3,63 40 18 Каспийск 2,46 2,72 2,9 18 7 Кисловодск 2,79 3,47 3,89 39 12 Краснодар 2,31 2,66 2,93 27 10 Красноярск 2,37 2,67 2,97 25 11 Махачкала 2,31 2,79 2,96 28 6 Москва 3,71 4,42 5,05 36 14 Нижний Новгород 2,85 3,44 3,95 39 15 Новороссийск 2,49 2,96 3,21 29 8 Новосибирск 2,54 2,96 3,17 25 7 Омск 2,1 2,41 2,73 30 13 Пермь 2,27 2,6 3 32 15 Ростов-на-Дону 2,67 3 3,16 18 5 Самара 2,32 2,67 3 29 12 Санкт-Петербург 3,18 3,63 4,12 30 13 Светлогорск 3,81 3,84 4,53 19 18 Севастополь 2,89 2,95 3,2 11 8 Сочи 3,63 3,9 4,29 18 10 Тула 2,58 3,13 3,41 32 9 Тюмень 2,34 2,66 2,82 21 6 Уфа 2,09 2,61 3 44 15 Челябинск 2,01 2,44 2,75 37 13 Ялта 3,17 3,26 3,86 22 18 Ярославль 2,6 2,75 3,15 21 15 Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН.Аналитика».

Студия без перспектив

Инвесторам для достижения хороших результатов также важна привлекательность лотов. Алексей Попов считает, что рынок краткосрочной аренды предъявляет больше требований к жилым помещениям, а для долгосрочной можно найти арендатора практически для любого объекта. Наибольшей популярностью среди посуточных лотов пользуются студии и однокомнатные квартиры, отмечает Айрат Мусин. Но на спрос, по его словам, влияет множество факторов: расположение, состояние, удобство, наличие отзывов и фотографий и так далее.

Олег Германенко отмечает, что сейчас инвестиционная привлекательность жилья для краткосрочной аренды снизилась из-за увеличения стоимости заемных средств. Это приводит к росту стоимости размещения в квартирах и апартаментах, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с классическими отелями, обладающими более развитой инфраструктурой. Сам по себе рост гостиничного предложения в среднем и нижнем ценовых сегментах может сдерживать увеличение объема рынка краткосрочной аренды, считает эксперт.

Марина Мережко тоже ждет сокращения доли рынка посуточной аренды за счет открытия новых отелей и появления курортных кластеров. Полностью сегмент не исчезнет, но произойдет его обеление, считает она. В итоге 5–10% туристов будут останавливаться в легально работающих объектах частного сектора. Текущая работа объектов для посуточной аренды в серой зоне, по мнению эксперта, не позволяет властям в полной мере монетизировать привлеченный туристический поток. Поэтому явление в какой-то момент перестанет быть массовым, отмечает Марина Мережко.

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Александра Мерцалова