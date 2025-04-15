Аренда распадается на сутки
Рынок посуточной аренды жилья вырос за год на 37%
Ограниченный гостиничный фонд, рост числа туристических поездок и активность инвесторов способствуют развитию рынка краткосрочной аренды. Количество сдающихся посуточно квартир за год увеличилось на 37%. Сегмент привлекает собственников жилья за счет потенциально более высокой доходности, чем при долгосрочной аренде, но темпы его развития в перспективе могут снизиться.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рынок краткосрочной аренды в России активно растет. По подсчетам «Авито Путешествий», в общей сложности в марте сдавалось 314 тыс. квартир и 79 тыс. загородных домов. Год к году значения выросли на 37% и 69% соответственно. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин говорит, что в краткосрочную аренду в России в целом сдается около 300 тыс. лотов. Ежегодно показатель растет на 20–30% во всех регионах, отмечает он.
Вынужденное размещение
Посуточная аренда в России развивается в условиях роста внутреннего туризма и ограниченного предложения гостиничных объектов.
По данным Минэкономики, количество туристических поездок по России за прошлый год увеличилось на 10%, до 91 млн.
При этом номерной фонд растет сдержанными темпами. По подсчетам NF Group, за 2024 год было сдано 9 тыс. новых номеров в гостиницах и апарт-отелях. Исходя из этой оценки совокупный фонд увеличился за год всего на 0,8% (официальные данные Росстата за прошлый год пока недоступны).
По данным консалтинговой компании CMWP, в некоторых регионах в жилье и апартаментах для краткосрочной аренды останавливается до 30–50% от общего количества прибывающих туристов. Проблема дефицита качественных номеров остро проявляется в высокий сезон в наиболее популярных локациях, констатирует руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко.
Партнер CMWP Марина Мережко говорит, что во многих регионах туристическая инфраструктура лишь начинает формироваться. «Семь-десять лет назад большинство субъектов еще не принимали путешественников, не считали развитие туризма приоритетной задачей»,— говорит она. Эксперт обращает внимание и на то, что по итогам прошлого года пять ключевых регионов сформировали почти 50% от общего турпотока по стране. Это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и область, Краснодарский край, Крым и Татарстан.
Даже в наиболее популярных местах для массового отдыха, таких как, например, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды, сейчас не всегда достаточно качественных средств размещения, говорит госпожа Мережко. Это приводит к тому, что все лучшие объекты забронированы за несколько месяцев, а в пик летнего сезона стоимость размещения сильно возрастает. «Нередки ситуации, когда для размещения туристов сдаются почти все дома и квартиры в ближайших к курорту деревнях и поселках»,— отмечает Марина Мережко.
Выбирая размещение в квартирах и апартаментах, туристы пытаются снизить расходы. Средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в 32 наиболее востребованных городах в марте составила 3,5 тыс. руб. за ночь, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За год этот показатель увеличился на 12%, а за два года — на 29%.
В мае, по данным «Суточно.ру», снять квартиру стоит в среднем 4,5 тыс. руб. в сутки. Год к году рост показателя составил 10%.
В Москве ночь в объекте для краткосрочной аренды в марте, по данным «ЦИАН.Аналитики», стоила в среднем 5,1 тыс. руб. Для сравнения, средняя стоимость ночи в отеле города в январе—феврале, по данным Hotel Advisors, составила 11,7 тыс. руб.
Экономика издержек
Важным фактором развития рынка краткосрочной аренды господин Мусин считает рост числа покупателей-инвесторов, которые целенаправленно вкладываются в приобретение объектов. Они были довольно активны в сегменте новостроек в период действия массовых ипотечных программ с господдержкой, говорит господин Германенко.
Сдача квартиры в краткосрочную аренду может приносить больше, чем в случае с долгосрочной, но это не пассивный доход, а постоянная работа, рассуждает господин Мусин. Средняя рентабельность от сдачи квартиры посуточно, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», составляет 7–11% в год. Хотя разброс довольно велик: если у одних объектов этот показатель составляет 3–4%, в других он может достигать 20%.
По подсчетам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, базовая ставка краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в Москве — 5 тыс. руб. в сутки. За месяц при стопроцентной загрузке она может приносить около 150 тыс. руб. Это примерно в 2,2 раза больше потенциального дохода от сдачи сопоставимого жилья в долгосрочную аренду (65–70 тыс. руб.), говорит эксперт. В других городах соотношение еще больше в пользу краткосрочной аренды: в Санкт-Петербурге, по подсчетам господина Попова, оно составляет 2,7 к 1, в регионах — 3 к 1.
Но в реальности добиться стопроцентной загрузки жилья для краткосрочной аренды невозможно. Достижимым показателем для собственников Алексей Попов называет 70%.
Высокая интенсивность использования квартиры предполагает рост регулярных затрат — на клининг, мелкий ремонт, рекламу и тому подобное. Это существенное вовлечение собственника в процесс управления объектом, считает господин Попов. За счет этого суммарно в долгосрочный наем, по его оценкам, сейчас все еще сдается в два раза больше квартир, чем в краткосрочный.
Ставки краткосрочной аренды на ключевых рынках России
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Источник: «ЦИАН.Аналитика».
Студия без перспектив
Инвесторам для достижения хороших результатов также важна привлекательность лотов. Алексей Попов считает, что рынок краткосрочной аренды предъявляет больше требований к жилым помещениям, а для долгосрочной можно найти арендатора практически для любого объекта. Наибольшей популярностью среди посуточных лотов пользуются студии и однокомнатные квартиры, отмечает Айрат Мусин. Но на спрос, по его словам, влияет множество факторов: расположение, состояние, удобство, наличие отзывов и фотографий и так далее.
Олег Германенко отмечает, что сейчас инвестиционная привлекательность жилья для краткосрочной аренды снизилась из-за увеличения стоимости заемных средств. Это приводит к росту стоимости размещения в квартирах и апартаментах, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с классическими отелями, обладающими более развитой инфраструктурой. Сам по себе рост гостиничного предложения в среднем и нижнем ценовых сегментах может сдерживать увеличение объема рынка краткосрочной аренды, считает эксперт.
Марина Мережко тоже ждет сокращения доли рынка посуточной аренды за счет открытия новых отелей и появления курортных кластеров. Полностью сегмент не исчезнет, но произойдет его обеление, считает она. В итоге 5–10% туристов будут останавливаться в легально работающих объектах частного сектора. Текущая работа объектов для посуточной аренды в серой зоне, по мнению эксперта, не позволяет властям в полной мере монетизировать привлеченный туристический поток. Поэтому явление в какой-то момент перестанет быть массовым, отмечает Марина Мережко.
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