Биоотходы попросили на выход

Мэрия Кумертау добилась расторжения соглашения с компанией «Русские протеины Уфа» о строительстве агропромышленного комплекса по переработке биоотходов «Времена года». Предполагалось, что инвестиции в проект составят 2 млрд руб., однако к октябрю 2024 года (на момент начала разбирательств) сумма вложений не достигла и 42,8 млн руб. О каких-либо затруднениях или отказе от исполнения обязательств «Русские протеины» не сообщали, что стало поводом для обращения в суд, который согласился с доводами городских властей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии расторг инвестиционное соглашение между администрацией Кумертау и АО «Русские протеины Уфа» о строительстве завода по переработке биологических отходов.

Планы строительства нового предприятия стали известны в марте 2021 года. АО «Русские протеины Уфа» обратилось к мэрии Кумертау для включения в перечень резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) проекта завода, производящего кормовую муку и животные жиры «премиум» сегмента. Мощность предприятия должна была составить 52 тыс. тонн продукции в год.

АО «Русские протеины Уфа» зарегистрировано в декабре 2020 года в Кумертау. Основным видом деятельности было заявлено производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Учредитель и гендиректор компании с уставным капиталом 1 млн руб. — Андрей Колосов, владелец и руководитель ООО «Русские протеины Тюмень» (действовало с 2018-го по 2019 годы) и экс-владелец и экс-гендиректор действующей одноименной фирмы. По данным Rusprofile, в 2024 году убытки АО «Русские протеины Уфа» составили 3 млн руб. при нулевой выручке

Ожидалось, что потребителями продукции станут комбикормовые заводы, птицефабрики, свинокомплексы, мыловаренные и парфюмерно-косметические предприятия и другие клиенты. Общий объем вложений планировался на уровне 2 млрд руб., а выход предприятия на полную мощностью ожидался через девять лет после начала реализации проекта. На выходе завод должен был дать 120 рабочих мест.

По данным картотеки арбитражных дел, в феврале 2021 году «Русские протеины Уфа» заказали у белгородского ООО «Промстальконструкция-центр» проектную документацию для строительства завода за 7 млн руб. Той же весной в Кумертау прошли публичные слушания по строительству завода, однако местные жители, по данным интернет-портала «Пруфы», выступили против проекта, опасаясь ухудшения экологической обстановки. Однако еще до слушаний мэрия и «Русские протеины Уфа» заключили соглашение о деятельности в составе ТОСЭР. Для строительства агропромышленного комплекса «Времена года» (такое название получил проект) были подобраны участки на северо-востоке города (на Шоссейной улице).

По условиям соглашения, с 30 апреля 2021 года ответчик должен был вложить в предприятие не менее 78,4 млн руб. Но по состоянию на 15 октября 2024 года объем финансирования не достиг и 42,8 млн руб., а вместо запланированных 120 рабочих мест было создано всего лишь 11. Запросы администрации о статусе проекта и планах дальнейшей реализации, а также предупреждения о нарушениях условий сделки инвестор оставил без ответа, что стало поводом для искового заявления о расторжении соглашения.

Суд пришел к выводу, что инвестор обязательства договора не исполнил, а попытки администрации урегулировать спор мирным путем к успеху не привели, поэтому ее требования подлежат удовлетворению.

Найти контакты АО «Русские протеины Уфа» в открытом доступе не удалось.

По мнению гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, суд правильно оценил обстоятельства дела. «Особенно важно отметить, что суд учел неоднократные попытки администрации Кумертау урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако отсутствие ответа на ряд обращений дополнительно свидетельствует о незаинтересованности инвестора в продолжении реализации проекта и является подтверждением соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора», — полагает госпожа Барабаш.

Шансы оспорить решение эксперт считает крайне низкими. «Единственно возможным аргументом для обжалования могло бы стать указание на наличие объективных экономических трудностей, препятствующих реализации проекта в запланированные сроки, например, связанных с макроэкономическими факторами или изменением рыночной конъюнктуры»,— резюмировала собеседница "Ъ".

«Ситуация с расторжением соглашения является наглядным примером рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов в условиях экономической нестабильности и недостаточной подготовки инвесторов»,— рассказал "Ъ" партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Кроме макроэкономической ситуации, на планы инвестора действительно могла повлиять и конъюнктура на рынке продукции, полагает эксперт: «Кормовая мука и животные жиры — товары с высокой конкуренцией, а спрос на них зависит от состояния АПК в целом. Допустим, если в регионе или соседних областях наблюдался спад производства мяса или птицы (например, из-за закрытия рынков сбыта или роста цен на зерно), это могло снизить экономическую целесообразность проекта».

Идэль Гумеров