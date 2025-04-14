«Модный континент» вылетает из орбиты

Компанию «Модный континент», управляющую одежным брендом Incity, пытается обанкротить индивидуальный предприниматель. Ритейлер давно испытывает проблемы с бизнесом, проигрывая конкуренцию другим российским сетям. Удержаться на плаву компании не помогли и коллаборации с «Роскосмосом», «Кинопоиском» и группой «Мумий Тролль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как обнаружил “Ъ” в Едином реестре сообщений о банкротствах, заявление о несостоятельности АО «Модный континент» — основного юрлица одежного ритейлера Incity намерен подать индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин. Потенциальный заявитель, как следует из базы СПАРК, занимается предоставлением консультаций по вопросам финансового посредничества. Ему принадлежит компания «Техс», занимающаяся оптовой торговлей промышленными химикатами. В списке крупных контрагентов «Модного континента» господин Зимин не значится. Связаться с ним не удалось. В «Модном континенте» на запрос “Ъ” не ответили.

АО «Модный континент», управляющее одежной сетью Incity и магазинами нижнего белья Deseo, создано в 2003 году. Ранее в бизнесе участвовала семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. Но по состоянию на лето 2024 года единственным владельцем «Модного континента» выступала его гендиректор Ольга Татарченкова. По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании сократилась почти вполовину год к году, до 1,7 млрд руб., чистый убыток вырос в 2,3 раза, до 608 млн руб.

Стороннее юридическое или физическое лицо может подать заявление о банкротстве компании, если ранее им был выкуплен долг перед реальным кредитором, говорит управляющий партнер юрфирмы «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов. Но в открытых источниках нет информации о том, что Дмитрий Зимин получил права требования к «Модному континенту». «Сам факт появления публикации в Едином реестре сообщений о банкротствах о намерениях предпринимателя подать заявление о несостоятельности "Модного континента" может негативно повлиять на репутацию ритейлера»,— полагает господин Бубликов. По итогам 2024 года общая долговая нагрузка компании, по данным СПАРК, превышает 800 млн руб.

С лета прошлого года «Модный континент» начал сокращать число магазинов Incity в основном в регионах и Подмосковье. Помещения предлагались другим fashion-ритейлерам (см. “Ъ” от 12 августа 2024 года). Ольга Татарченкова тогда сообщала “Ъ”, что часть магазинов была расположена в не самых удобных локациях и некоторые неэффективные точки пришлось закрыть.

Сейчас, по данным сайта Incity, у сети 14 магазинов в Москве, четыре — в Санкт-Петербурге, по одному-два — в Нижнем Новгороде, Севастополе, Сочи, Ростове-на-Дону и других крупных российских городах. Один магазин работает в Ереване.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская говорит, что Incity уже давно начала уступать позиции на рынке «более динамичным игрокам, которые смогли обеспечить приемлемое качество за эти деньги», например, Gloria Jeans или Lime. По ее словам, ситуация для бренда стала критичной примерно с 2021 года: тогда у него появились финансовые проблемы и он начал сокращать сеть. Падают продажи товаров Incity и в онлайне. В Wildberries сообщили “Ъ”, что в первом квартале 2025 года реализация одежды этого бренда на маркетплейсе снизилась почти вдвое год к году.

Как ранее отмечала Ольга Татарченкова, пандемия COVID-19 «почти полностью парализовала работу» Incity на длительный период.

Из кризиса бренд пытался выйти в том числе с помощью многочисленных коллабораций и тематических коллекций, например, с «Роскосмосом», с «Кинопоиском» (коллекция по мотивам сериала «Король и Шут»), с музыкальной группой «Мумий Тролль».

Как считает президент fashion-ритейлера Baon Илья Ярошенко, коллаборации или смены коллекций не могут переломить ситуацию, если остальные факторы, влияющие на продажи и развитие бренда, не проработаны. Ольга Сумишевская добавляет, что Incity, создавая совместные коллекции с другими компаниями, по сути копировала маркетинговые акции конкурентов.

Виктория Колганова