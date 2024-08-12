Магазины покидают «Модный континент»

Несмотря на увеличение спроса на бюджетную одежду и обувь, группа «Модный континент», контролировавшаяся ранее семьей экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, начала сокращать число подконтрольных ей магазинов Incity. Помещения предлагаются другим fashion-ритейлерам. Incity не смогла выиграть от ухода зарубежных игроков в условиях нехватки средств для развития: ассортимент ее магазинов оказался скудным, а ценовая политика непродуманной, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Для помещений, занятых магазинами Incity, ищут новых арендаторов, рассказали “Ъ” два консультанта на рынке недвижимости. Сеть сокращается, закрывая убыточные объекты, предполагает один из них. Помещения активно предлагают другим одежным ритейлерам, знают еще два источника “Ъ” на fashion-рынке. Сотрудник одного из магазинов Incity сообщил “Ъ”, что закрытия коснулись в основном регионов и Подмосковья. В Telegram-канале бренда представитель сети в конце июля сообщал о закрытии «некоторых магазинов», в частности последнего Incity в Новосибирске. В компании на вопросы “Ъ” не ответили.

Основным претендентом на площади Incity один из собеседников “Ъ” на fashion-рынке называет бренды группы «Спортмастер».

Входящая в нее сеть Ostin в этом году объявила о запуске магазинов молодежной одежды Face Code, а Zolla — Nice & Easy. В Ostin и Zolla “Ъ” не ответили. Но в региональных СМИ в начале августа сообщалось, что в Омске на месте Incity откроется магазин Face Code.

Incity — недорогой бренд женской одежды и аксессуаров. Бренд развивает основанное в 2003 году АО «Модный континент», в его портфеле также марка нижнего белья Deseo. В бизнесе ранее участвовала семья бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева: в 2019 году РБК сообщал, что она контролирует 99% АО. Актуальные бенефициары не раскрываются. Выручка «Модного континента» в 2023 году составила почти 3 млрд руб., сократившись на 12,6% год к году, следует из «СПАРК-Интерфакс». Чистый убыток компании составил 262,3 млн руб., в 2022 году прибыль достигла 90,9 млн руб. Под брендами Incity и Deseo работают 116 магазинов в России и один в Ереване, говорится на сайте. В 2015 году в сети было 450 объектов.

Собеседники “Ъ” на fashion-рынке указывают, что речи о закрытии всего бизнеса Incity не идет, но трудности «Модный континент» испытывает еще с начала 2010-х. Тогда компания пыталась диверсифицировать сеть, запустив сначала направление мужской, а затем детской одежды, вспоминает партнер One Story Ольга Сумишевская. Оба они впоследствии были закрыты.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, на совещании Владимира Путина с членами правительства 8 августа: «В целом отрасль пользуется сейчас моментом, замещает ушедшие иностранные бренды».

Сейчас бизнес «Модного континента» сокращается на фоне общего роста рынка. Совокупные продажи одежды в России в 2023 году составили 1,8 млрд штук, увеличившись на 7,6% год к году, следует из данных BusinesStat. Доля нижнего ценового сегмента, где работает Incity, согласно подсчетам Fashion Consulting Group, выросла на с 72% в 2022 году до 74% в 2023-м. Темпы роста реальных располагаемых доходов населения оказались ниже инфляции, замечали аналитики.

Конкуренция остается сниженной после ухода в 2022 году популярных зарубежных брендов. Но если такие сети сегмента fast fashion, как, например, Lime, выиграли от закрытия H&M и других марок, то Incity, вероятно, для развития не хватило средств на фоне неудач и высокой долговой нагрузки, предполагает Ольга Сумишевская. Согласно бухгалтерской отчетности в «СПАРК-Интерфакс», общий объем долгосрочных обязательств «Модного континента» на конец 2023 года составил 1,9 млрд руб., краткосрочных — 803,6 млн руб. Магазины Incity занимают трафиковые места, но сильно отстают по обороту от соседей-конкурентов, говорит управляющий партнер RedStone Индира Шафикова. Существующий разрыв эксперт связывает со скудным ассортиментом и непродуманной ценовой политикой.

Полина Гриценко