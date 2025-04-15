Делегация объехала конкуренцию

УФАС по Башкирии признало республиканский минтранс и санкт-петербургское ООО «Евротранс» нарушившими законодательство о защите конкуренции. Как было установлено контролирующим ведомством, в 2023 году компания оказала министерству услуги по транспортному обслуживанию правительственной делегации во время визита в Абхазию. Контракт стоимостью 1,1 млн руб. был заключен без проведения торгов по итогам запроса ценовых предложений у двух компаний и одного предпринимателя, между которыми УФАС обнаружило связи. Чиновники отрицали нарушения. Эксперты полагают, что у минтранса есть шансы отменить решение в суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС полагает, что минтранс Башкирии нарушил закон при организации поездки в Абхазию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ УФАС полагает, что минтранс Башкирии нарушил закон при организации поездки в Абхазию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии установило нарушение закона «О конкуренции» в действиях республиканского минтранса и санкт-петербургского ООО «Евротранс». В 2023 году министерство заключило контракт на транспортное обслуживание правительственной делегации Башкирии во время визита в Абхазию, выбрав компанию единственным исполнителем. Стоимость договора составила 1,1 млн руб. Его подписанию предшествовал запрос цен у двух юридических лиц и одного предпринимателя.

Как установила комиссия антимонопольного ведомства, правительственная делегация Башкирии посещала Абхазию с 27 сентября по 2 октября 2023 года для участия в государственных мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости республики. Распоряжение о визите было издано главой региона Радием Хабировым 15 сентября этого же года. Документом, в частности, минтрансу поручалось организовать транспортное обслуживание на территории Абхазии и по маршруту Сочи — Сухум и обратно.

В состав возглавляемой Радием Хабировым делегации вошли премьер Андрей Назаров, представитель министерства внешнеэкономических связей и сотрудник управления делами главы Башкирии. Кроме них, в составе передовой группы в Абхазию выезжали специалисты управделами и управления протокола главы региона, а также представители его пресс-службы.

21 сентября 2023 года министерство внешнеэкономических связей составило заявку, в которой сообщило о потребности в организации приема на территории Башкирии иностранной делегации — в этом случае закон о контрактной системе позволял закупить услуги без проведения торгов. В этот же день региональный минтранс запросил и получил ценовые предложения у трех потенциальных поставщиков: кроме «Евротранса», ответы направили ООО «Экспресс-авто» и некий предприниматель. В УФАС установили, что у первых двух был общий учредитель, а предприниматель подавал налоговую отчетность с того же ip-адреса, что и «Экспресс-авто». Таким образом, заключили в надзорном ведомстве, все они были связаны и могли договориться о том, чтобы предложение «Евротранса» выглядело лучшим.

Также при расследовании было установлено, что минтранс Башкирии заключил с «Евротрансом» госконтракт об автомобильном трансфере 26 сентября 2023 года. Однако автомобиль Mersedes-Benz S 400 D4 компания зафрахтовала заранее: 1 сентября.

Исходя из этого, УФАС пришло к выводу, что министерство и компания заранее заключили соглашение, направленное на обход конкуренции. Также в антимонопольном ведомстве констатировали «устойчивые взаимоотношения», возникшие между министерством и «Евротрансом» с июня 2022 года.

Представители ответчиков отрицали вину в правонарушении, указывая на то, что контракт был заключен правомерно. В УФАС с этими доводами не согласились, отметив, что услуги заказывались исключительно для обслуживания башкирских чиновников — это подтверждает публикация об их встрече, размещенная на информационном портале «Апсныпресс.инфо». Члены иностранной делегации на российскую территорию не прибывали, указано в решении.

По результатам расследования будет возбуждено административное дело. Предписание виновникам об устранении правонарушения решено не выдавать.

Получить комментарий ООО «Евротранс» вчера не удалось — на звонки в компанию никто не ответил.

В минтрансе расследование УФАС вчера не прокомментировали.

Директор компании «Эксперт-центр» Владимир Боксеров отмечает, что доводы контролирующего ведомства выглядят достаточно обоснованными. «Доказывают этот факт следующим образом: приводят ip-адреса, время обмена информацией, даты заключения договоров аренды с непосредственными владельцами авто. Самое твердое из приведенного — это связь компаний через учредителя. Тонкая грань заключается в том, передвигались ли иностранные должностные лица на арендованных автомобилях по территории РФ или нет»,— отмечает он.

«В данном деле не исследовался вопрос о причинах и мотивах направления госзаказчиком запросов коммерческих предложений именно названным в решении трем аффилированным лицам,— отмечает юрист практики по инфраструктуре и ГЧП адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Алексей Глотов. — Кроме этого, УФАС истолковало норму о возможности закупок у единственного исполнителя ограничительно, распространив ее только на визиты правительственных делегаций иностранных государств в РФ. Тогда как в рассматриваемом случае речь шла о визите правительственной делегации Башкирии в иностранное государство. В судебной практике данное толкование нельзя признать устоявшимся».

Наталья Балыкова