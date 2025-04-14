Пострадавший от нападения собак в Сочи мальчик перенес очередную операцию

Операция, проведенная в пятницу, 11 апреля, московскими хирургами девятилетнему мальчику из Сочи, пострадавшему от нападения собак, длилась более двух часов и, по предварительным оценкам, прошла успешно. Как сообщил «Ъ-Сочи» отец мальчика Валентин Королев, ближайшие восемь дней ребенок будет находиться в повязке — только спустя это время врачи смогут дать заключение о приживлении кожных лоскутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Операцию провели в пятницу. Все прошло вроде хорошо. Пока у него повязка будет восемь дней. Спустя это время хирурги, врачи будут смотреть, насколько хорошо прошла операция и как хорошо прижились лоскуты. А так вроде все прошло успешно»,— сообщил Валентин Королев.

Мальчику пересадили кожные лоскуты для восстановления пораженных участков вокруг носа. По словам отца, это один из этапов восстановительного процесса. После реабилитации планируется операция на верхней губе, чтобы ребенок мог самостоятельно есть и говорить. В дальнейшем мальчику могут установить временный силиконовый протез носа, после чего его, возможно, отпустят домой на летний период. Основной цикл реконструктивных операций продолжится осенью.

«У него очень много брали кожи с руки на лоскуты. Операции и перевязки были под наркозом, поэтому ему нужно хорошо восстановиться»,— уточнил Валентин Королев.

Инцидент произошел в конце февраля. Две хаски, находившиеся без присмотра, сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика. Собаки нанесли множественные укушено-рваные раны лица. Ребенок в тяжелом состоянии был сначала госпитализирован в Сочи, затем его перевезли в Краснодар, а 2 марта пострадавшего доставили в Москву. За это время ему провели несколько операций, в том числе экстренную замену кожного лоскута, не прижившегося после предыдущего вмешательства.

Владельцу животных предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сочинец признал вину на допросе и сообщил, что некоторое время не кормил собак. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мария Удовик