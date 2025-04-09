Пострадавшего от нападения собак в Сочи мальчика прооперируют в конце недели

Мальчику из Сочи, получившему тяжелые травмы лица в результате нападения двух собак, предстоит очередная операция — ее планируют провести в конце этой недели в московской клинике. Как рассказал «Ъ-Сочи» отец ребенка Валентин Королев, точная дата пока неизвестна. По его словам, врачи планируют пересадить кожные лоскуты для восстановления пораженных участков вокруг носа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«В конце недели будет операция. Будут приживать лоскуты на пораженные части лица. Нам точные даты заранее не называют, сообщают только перед самой операцией»,— уточнил господин Королев.

По его словам, предварительные анализы показали положительные результаты, но есть необходимость в дополнительных процедурах.

«Это только этап восстановления. После операции начнется период реабилитации — лоскуты должны прижиться. Позже будет операция на верхней губе, чтобы он мог кушать и говорить самостоятельно»,— отметил отец пострадавшего мальчика.

Как заявил господин Королев, сыну планируют установить временный силиконовый протез носа, чтобы он мог дышать. После этого ребенка могут на лето отпустить домой для восстановления, а основные реконструктивные операции продолжатся осенью.

«У него очень много брали кожи с руки на лоскуты. Сейчас еще будут брать на дальнейшее восстановление. Операции и перевязки были под наркозом, поэтому ему нужно хорошо восстановиться»,— сообщил отец мальчика Валентин Королев.

Инцидент произошел в конце февраля. Две хаски напали на мальчика. Собаки нанесли ребенку множественные укушено-рваные раны лица. В тяжелом состоянии мальчика доставили сначала в местную больницу, затем в Краснодар, а 2 марта — в Москву. С тех пор ребенок перенес две операции, в том числе экстренную замену кожного лоскута, который плохо приживался.

Владельца собак задержали. Ему предъявлено обвинения по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). На допросе обвиняемый признал вину и сообщил, что «некоторое время не кормил собак». Местный житель подписал подписку о невыезде на время следствия.

Мария Удовик