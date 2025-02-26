В Сочи возбудили уголовное дело после нападения собак на 9-летнего мальчика

В Адлерском районе Сочи следователи возбудили уголовное дело после нападения двух собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Происшествие случилось 26 февраля 2025 года около 09:30 в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное. По версии следствия, на 9-летнего мальчика набросились две домашние собаки, которые сорвались с цепи из соседнего домовладения. Несовершеннолетний получил множественные укушено-рваные раны лица.

Пострадавшего госпитализировали в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи». Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь.

Следственные органы инициировали уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования дела руководителем следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андреем Масловым поставлен на контроль в аппарате ведомства.

Мария Удовик