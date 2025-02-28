Владелец собак, напавших на ребенка в Сочи, получил подписку о невыезде

Хозяин собак, которые покусали 9-летнего мальчика в Сочи, получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в среду, 26 февраля 2025 года. Животные сорвались с цепи и набросились на ребенка. Пострадавший получил множественные укушено-рваные раны лица. Мальчика сначала доставили в больницу Сочи, а затем транспортировали вертолетом в Краснодар, где его прооперировали.

Хозяин собак признал свою вину и сообщил следствию, что некоторое время не кормил животных.

Мария Удовик