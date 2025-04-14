В драке самарских школьниц разбираются три ведомства

Прокуроры, полиция и следователи проводят проверку по факту инцидента с участием двух несовершеннолетних в Самаре. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Видео с дракой двух школьниц попало в сеть в понедельник. На нем одна девушка опрокидывает на землю вторую на глазах у очевидцев.

Силовики установили, что происшествие случилось в Ленинском районе на улице Владимирской во дворе жилого дома в районе школы №25. Участники и свидетели конфликта не стали обращаться в полицию.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выехали на место, опросили работников и учащихся школы, а также провели профилактические беседы. Устанавливаются обстоятельства и свидетели инцидента. Прокуроры проверяют работу лиц, ответственных за профилактику правонарушений среди подростков.

Георгий Портнов