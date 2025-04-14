Зарубежные СМИ: Как ЕС и Китай ответят на новые пошлины США?

Президент США готовит тарифы на чипы — под ударом Apple и Nvidia. Решения Дональда Трампа ожидаемо критикуют демократы. Сенатор от штата Массачусетс заявила, что инвесторы не будут вкладывать в Соединенные Штаты, пока президент постоянно меняет правила. Как отмечает Politico, очередной ход Вашингтона в торговой войне приведет к масштабным последствиям для азиатских стран и мировых технологий.В свою очередь издание The Washington Post узнало, каких послаблений Белый дом ждет от стран, которые хотят избежать пошлин. Для этого, они должны увеличить закупки американского газа, снизить пошлины на товары из США, а также налоги для американских технологических гигантов. СМИ пишут, что Евросоюз готов согласиться как минимум на часть этих требований. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Conroy / AP Фото: Michael Conroy / AP

В ответ на грядущие новые тарифы Белого дома Пекин уже приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов. Как пишет The New York Times, речь идет о компонентах, крайне необходимых для автомобильной и аэрокосмической промышленности. Также ограничения затронут военных подрядчиков и компании по производству полупроводников.

В отличие от Китая Евросоюз пока воздерживается от контрмер, в Брюсселе все еще рассчитывают на смягчение торговых пошлин. Как отмечает итальянская Corriere della Sierre, ради этого ЕС планирует увеличить импорт американского сжиженного природного газа. Также еврочиновники хотят нарастить поставки оружия из США на сумму до $150 млрд. По информации издания, это обсуждалось перед встречей премьер-министра Италии Джорджи Мелони с Дональдом Трампом, политики проведут переговоры 16 апреля. Новые закупки нужны для перевооружения Европы.

Как отмечает Bild, такая инициатива противоречит первоначальным принципам Брюсселя закупать оружие только внутри Евросоюза. В частности, на этом настаивала Франция. А крупнейшая экономика блока — Германия — призывает к военно-техническому сотрудничеству и с другими странами-партнерами ЕС. Например, с Великобританией.

Само Соединенное Королевство на фоне торговой войны уходит в глухую оборону. 13 апреля там уже отменили пошлины на 89 видов американских товаров. Мера будет действовать в течение двух лет, прежде всего она коснется продуктов питания и строительных материалов. В конце марта премьер-министр Кир Стармер провел переговоры с Трампом по поводу заключения тарифной сделки. Тем временем большинство британцев хотят, чтобы Вестминстер вместо подписания соглашения перезапустил торговые отношения с Евросоюзом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса YouGov.

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