В центре Ярославля не смогли продать отель

В Ярославле аукцион по продаже 100% уставного капитала АО «Яротель Центр», главным активом которого является гостиница Yarhotel Centre 3* (бывший «Медвежий угол») на улице Свердлова, признали несостоявшимся. Соответствующий протокол опубликован на электронной торговой площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

«Ъ-Ярославль» сообщал, что гостиница принадлежит правительству региона. Начальная цена лота составляла 543,5 млн руб. Прием заявок на аукцион стартовал еще в декабре 2024 года, после чего торги неоднократно продлевались. В результате 8 апреля был опубликован протокол о признании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Yarhotel Centre 3* расположен в буферной зоне исторического центра Ярославля, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в пешеходной доступности от него находятся практически все основные достопримечательности города.

Алла Чижова