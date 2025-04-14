Без лица не распознать

В Минцифры доработали методы обезличивания персональных данных, которые должны начать действовать с сентября текущего года для наполнения госсистемы «озера данных». Операторам данных, которые будут сдавать информацию по запросу министерства, предложены пять методов обезличивания, каждый из которых будет проводиться только через софт Минцифры. Крупный бизнес считает, что на данный момент не решен вопрос ответственности за безопасность данных при использовании такого ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с разработанными Минцифры правилами работы с обезличенными персональными данными (проект постановления правительства), которые будут распространяться как на бизнес, так и на госструктуры. Правила подготовлены к принятым прошлым летом поправкам к ФЗ «О персональных данных», которые установили механизм формирования баз данных с обезличенной информацией и их хранения в госсистеме.

Механизм должен заработать в сентябре 2025 года. Загружать в систему дата-сеты по запросу Минцифры будут госорганы и компании—операторы данных, однако детали информационного обмена и методы обезличивания ранее установлены не были. В правительстве формирование рынка данных курирует аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По словам собеседника «Ъ», знакомого с ходом работы над созданием системы обезличенных персональных данных, в 2025 году первыми компаниями, которые начнут сдавать информацию в систему, будут операторы связи.

Согласно одному из нормативных актов (есть у «Ъ»), регулятор утвердил следующие методы обезличивания персональных данных.

Метод введения идентификаторов — замена части сведений идентификаторами с созданием «таблицы соответствия исходным данным», изменение состава или семантики данных, в том числе путем удаления части сведений.

Метод декомпозиции — разбиение массива персональных данных на несколько частей и раздельное их хранение.

Метод перестановки отдельных записей, а также групп записей в массиве персональных данных.

Метод преобразования — агрегация персональных данных через их обобщение, например, по качественным значениям.

Также, согласно документам, бизнес будет уведомлен о необходимости представить информацию в систему, но обезличить данные сможет только с использованием специального программного обеспечения (ПО), его бесплатно предоставит Минцифры. Компании-операторы должны будут обеспечить «раздельное хранение» персональных и обезличенных данных, будут отвечать за их безопасность и исключение из обрабатываемой информации данных, доступ к которым ограничен по закону. Оператором системы станет Минцифры, а доступ к данным могут получить представители организаций, компаний и госорганов по запросу. При этом еще в тексте самих поправок, принятых летом, закреплялось, что передача данных со стороны бизнеса в госсистему осуществляется добровольно.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ъ» сообщили, что обмен обезличенными наборами данных между бизнесом и государством — «один из вариантов насыщения рынка данных». Обезличенная информация необходима для обучения ИИ, изучения ситуации в разных областях — от социальной сферы до экологической и безопасности граждан. «Составы обезличенных данных могут формироваться при ЧС природного и техногенного характера, при введении чрезвычайного положения или карантина из-за инфекционных заболеваний». В аппарате также уточнили, что новые правила учитывают при формировании наборов данных невозможность определить дополнительную информацию о субъектах: например, доход гражданина.

В Минцифры также отметили, что «благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения».

Например, понять, где есть потребность в строительстве школ, новых дорог и других объектов инфраструктуры. «ПО для обезличивания будет предоставляться операторам данных бесплатно и гарантирует правильное применение методов обезличивания с учетом заданных в требованиях Минцифры параметров».

Крупный бизнес, со своей стороны, также заинтересован в работе с крупным массивом обезличенных данных, однако участники рынка сомневаются в безопасной работе с ними через единственное утвержденное ПО. В Ассоциации больших данных (АБД; «Яндекс», VK, «Ростелеком») говорят, что «безальтернативное использование ПО организациями, которые работают с охраняемыми тайнами, лишает их возможности управлять рисками и угрозами безопасности персональных данных. Необходимо однозначно решить вопрос об ответственности за нарушение режима охраны передаваемых в ГИС дата-сетов». Сейчас по закону ответственность за отсутствие тайн в обезличенных персональных данных несет оператор, напоминают в АБД. В случае с внешним ПО ответственность должен нести сертифицирующий данное ПО орган, разработчик ПО и уполномоченный орган, уверены там.

Татьяна Исакова