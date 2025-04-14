Сервисные апартаменты в Сочи сравнялись по загрузке с четырехзвездочными отелями

По итогам 2024 года уровень загрузки сервисных апартаментов в горном кластере Сочи достиг 65%, повторив показатели четырехзвездочных гостиниц. По данным группы «Мантера», рост спроса на альтернативный формат размещения продолжился и в первом квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличение туристического потока в горном кластере Красной Поляны, выросшего на 10% за прошедший год, стало одним из факторов, способствовавших такому результату. Средняя стоимость суточного размещения в сервисных апартаментах в 2024 году составила 9,2 тыс. руб., что незначительно превышает аналогичный показатель для четырехзвездочных отелей (9,1 тыс. руб.). При этом операционная прибыль апартаментов увеличилась в 1,4 раза.

Ценовой паритет и возможность участия в программах доходности делают формат привлекательным для инвесторов. Доходность варьируется от 7 до 14% годовых, что способствует росту интереса со стороны частных и институциональных инвесторов. По данным компании, доля туристов, выбирающих апартаменты, за три года увеличилась на 35%.

Реализованные проекты, включая комплексы «Поляна 540» и «Поляна 960», а также курортный кластер Mantera Supreme в морском районе Сочи, способствовали сокращению дефицита предложения в высокобюджетном сегменте на 19% с 2022 года. По оценкам девелоперов, в ближайшие два года этот показатель может снизиться еще на 15%.

Мария Удовик