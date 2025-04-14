Цена аренды «трешки» в Ижевске выросла на 3% в 1-м квартале при снижении по РФ

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ижевске составила 24,4 тыс. руб. в месяц в первом квартале 2025-го, что на 1% ниже, чем в четвертом квартале 2024-го, следует из данных исследования портала «Мир Квартир». Арендная ставка на двухкомнатную квартиру упала за указанный период на 2,8%. Стоимость съема трехкомнатной квартиры, напротив, подорожала на 3%, до 37,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На фоне общероссийской тенденции снижения цен на аренду на 2,5% в среднем в первом квартале, Ижевск занял 40-е место среди 70 исследованных городов. В целом по стране аренда всех типов квартир всех подешевела. Эксперты связывают это с увеличением предложения на рынке и переходом многих собственников к сдаче жилья в аренду вместо продажи.

Напомним, средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась на 2,4% за март, до 96,9 тыс. руб. По показателю прироста столица Удмуртия заняла 4-е место среди крупных городов РФ.