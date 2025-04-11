Цена квадратного метра на «вторичке» Ижевска достигла 96,9 тысячи рублей в марте

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась на 2,4% за март, до 96,9 тыс. руб. По показателю прироста столица Удмуртия заняла 4-е место среди крупных городов РФ, следует из данных федерального портала «Мир квартир». Месячная динамика средней цены на жилье в новостройках города превышает общероссийский показатель на 1,7 п.п. При этом ценовая величина «квадрата» на ижевской «первичке» на 23 тыс. руб. меньше, чем в среднем по РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В целом же по стране, как видим, стоимость "вторички" не падает, но и растет темпами, не догоняющими инфляцию. Полагаем, слабоположительная динамика сохранится до снижения ключевой ставки ЦБ или каких-то других важных для рынка недвижимости событий»,— объясняет ситуацию на российском рынке вторичной недвижимости гендиректор портала Павел Луценко.

Напомним, в феврале средняя цена квартиры на вторичном рынке недвижимости в Ижевска повысилась на 2%, до 4,9 млн руб. Тогда 1 кв. м на «вторичке» в городе оценивался в 94,7 тыс. руб