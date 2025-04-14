Население Самары с 1989 года сократилось на 100 тысяч человек

Численность населения Самары на 1 января 2025 года составила 1,154 млн жителей. Об этом сообщается в отчете Самарастата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, в городе стало проживать на 4,7 тыс. человек меньше, чем в начале 2024 года. По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 года, в Самаре (тогда — Куйбышеве) насчитывалось 1,254 млн жителей. Таким образом, за 36 лет население города сократилось на 100 тыс. человек.

В 2024 году Самара выбыла из тройки крупнейших городов Приволжского федерального округа (ПФО), пропустив вперед Уфу. Начиная с периода Великой Отечественной войны, Самара (Куйбышев) неизменно находилась в Топ-3 самых больших городов Поволжья по численности населения.

Андрей Сазонов