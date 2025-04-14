Жителя Башкирии приговорили к трем годам колонии за призывы убить москвичей

Центральный окружной военный суд вынес приговор 44-летнему жителю Стерлитамака Рустаму Абсалямову. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

В суде установили, что осужденный с августа 2022 года по август 2023 года вел прямые эфиры в YouTube, где «побуждал к уничтожению жителей Москвы посредством взрывов».

«Экспертами признано наличие в данных высказываниях лингвистических и психологических признаков побуждения к насильственным, разрушительным действиям»,— отметили в пресс-службе УФСБ.

Венера Хисамова