Британские ученые вырастили зубы «в пробирке»

В лаборатории Королевского колледжа Лондона ученые вырастили человеческие зубы, и это первый успешный случай в мире, сообщает BBC. По словам ученых, этот прорыв позволит со временем «революционизировать лечение зубов», отказавшись от пломб, коронок, имплантатов и т. п. Правда, уточнили они, это пока вопрос не ближайшего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Подготовка к успешному появлению на свет «зубов из пробирки» заняла около десяти лет. Ученые под руководством Аны Ангеловой-Вольпони разработали материал, имитирующий среду, которая необходима для развития зуба. Как пишет BBC, в этой среде клетки «коммуницируют друг с другом», «одна клетка может сказать другой стать клеткой зуба», и так они «начинают формировать зуб». По словам ученых, выращенные таким образом зубы будут «более крепкими, долговечными, у них не будет угрозы отторжения организмом».

Теперь ученым осталось найти способ, как перенести процесс выращивания зубов из лаборатории человеку. В числе изучаемых вариантов этой процедуры «трансплантация молодых зубных клеток в место отсутствующего зуба» или «создание целого зуба в лаборатории, а потом помещение его в рот пациента».

Алена Миклашевская