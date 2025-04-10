Кирилл Капризов забил за здоровье

Один из самых известных российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кирилл Капризов ярко вернулся на площадку после связанного с травмой перерыва, продолжавшегося два с половиной месяца. Набрав три очка и забив решающий гол в овертайме гостевого матча против «Сан-Хосе Шаркс», Капризов помог «Миннесота Уайлд» одержать важную победу со счетом 8:7. Она вплотную приблизила его клуб к участию в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победный гол форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ворота «Сан-Хосе» в овертайме приблизил его команду к выходу в play-off чемпионата НХЛ

Фото: David Berding / Getty Images Победный гол форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ворота «Сан-Хосе» в овертайме приблизил его команду к выходу в play-off чемпионата НХЛ

Фото: David Berding / Getty Images

Этот вечер стал для «Миннесоты» вечером возвращений. В течение очень долгого времени клуб обходился без двух своих ключевых нападающих — шведа Юэля Эрикссона-Эка и россиянина Кирилла Капризова. Эрикссон-Эк пропустил 21 матч, Капризов — еще больше, 28. Он не выходил на лед с конца января по той же официальной причине, которую НХЛ, предпочитающая не разглашать точные диагнозы, назвала травмой «нижней части тела», что и шведский партнер. Оба восстановились одновременно. И оба в своем первом после длительного перерыва матче сыграли так ярко, словно никакого перерыва и не было.

Юэль Эрикссон-Эк в лихой встрече забил четыре гола. Вклад Капризова был поскромнее — две шайбы плюс передача.

Зато второй его гол был самым заметным. Поразив ворота броском в касание, Кирилл Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме.

Воодушевления по поводу такого его выступления не скрывали ни тренер клуба Джон Хайнс, благодаривший после матча за работу прежде всего врачей и тренеров по физподготовке команды, ни одноклубники Капризова. И это вполне естественно, учитывая, какое значение он имеет для «Миннесоты». Если Юэль Эрикссон-Эк — это просто ведущий хоккеист ее линии атаки, то Кирилл Капризов — хоккеист совершенно особенного статуса.

На самом деле в январе он выбыл из строя во второй раз в нынешнем сезоне. Впервые это произошло в декабре, перед коротким рождественским перерывом в регулярном чемпионате НХЛ. По данным ряда североамериканских источников, повреждение относилось к мышцам паха. Так вот, перед тем как попасть в список травмированных, Капризов шел четвертым в бомбардирской гонке первенства с почти символическим отставанием от лидеров, и не было никаких сомнений, что если он сохранит форму, то побьет личный рекорд по количеству очков в регулярном чемпионате трехлетней давности — 108.

В гонке снайперской положение россиянина было даже привлекательнее. С 23 заброшенными шайбами он лишь на одну отставал от Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс». А ESPN был убежден в том, что Кирилл Капризов — главный фаворит в борьбе за самый значимый индивидуальный приз НХЛ — Hart Trophy для лучшего хоккеиста регулярного чемпионата. В его ежемесячных рейтингах претендентов на него Капризов с запасом опережал всех преследователей.

А еще эксперты полагали, что именно его феноменальный тонус является основным фактором, обеспечившим взлет «Миннесоте». Давно не добивавшаяся никаких успехов, весной 2024 года не попавшая в розыгрыш Кубка Стэнли, она все время располагалась на верхушке сводной таблицы первенства лиги или рядом с ней. Дальнейшие события лишь подтвердили верность этого тезиса. Без Кирилла Капризова эффективность «Миннесоты» упала до уровня середняков.

Выздоровели Капризов с Юэлем Эрикссоном-Эком очень вовремя.

Дело в том, что перед финишем регулярного чемпионата «Миннесота» потеряла реальные шансы не то что на первое место в Западной конференции, а хотя бы на попадание в топ-тройку своего Центрального дивизиона, гарантирующее путевку в play-off. Ей приходится биться за wild card. Их дается по две на каждую из двух конференций для клубов, завершивших первенство за пределами тройки. И в этом смысле выигрыш у аутсайдера «Сан-Хосе», добытый броском Капризова, был крайне важен для «Миннесоты». Благодаря ему она закрепилась в «зоне play-off», пусть и имея поровну очков с располагающимся на последнем в ней месте «Сент-Луис Блюз». Отрыв этих клубов от ближайшего преследователя — «Калгари Флеймс» — после калифорнийской встречи составлял пять баллов. У «Миннесоты» в календаре регулярки еще три матча, у «Калгари» — четыре.

Алексей Доспехов