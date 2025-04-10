Суд арестовал бывшего мэра Щучьего по делу о превышении полномочий

В Курганской области заключен под стражу бывший глава Щучьего Юрий Дорошенко. О решении суда сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Экс-мэру предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области сообщили, что не занимаются расследованием этого уголовного дела.

Юрий Дорошенко был избран главой Щучьего на прямых выборах в ноябре 2020 года. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия». Господин Дорошенко руководил городом до сентября 2022 года, когда администрация Щучьего была ликвидирована в результате создания Щучанского муниципального округа.