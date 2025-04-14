Sony подняла цены на PS5

Sony Group объявила о повышении цен на игровую приставку PlayStation 5 в Европе, а также в регионах Ближнего Востока и Африки, в Австралии и Новой Зеландии. Свое решение компания обосновала «непростой экономической ситуацией в мире, в том числе высокой инфляцией и неустойчивыми курсами валют». Цены на эту популярную приставку повышаются уже сегодня, 14 апреля. В зависимости от региона речь идет о повышении на 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечает издание The Verge, Sony производит большую часть компонентов для PS5 в Китае, в отношении продукции из которого США ввели 145-процентные пошлины. Повышение цен на продукцию в других регионах, как полагает The Verge, может быть попыткой Sony несколько смягчить рост цен на приставку в США, который обязательно будет, поскольку США являются ключевым рынком для японской компании.

После повышения стоимость PS5 в Европе составит €499,99 (с €449,99), в Великобритании — £429,99 (£389,99), в Австралии — 829,95 австралийских доллара. При этом производитель принял решение об одновременном снижении цен на этих рынках на дисковод для PS5.

Что пишут мировые СМИ о шансах США победить Китай в торговой войне — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская