Компания «Данафлекс» из Татарстана хочет построить заводы в США и Африке

Организация по производству упаковочных и пленочных материалов «Данафлекс», основанная в Татарстане, рассматривает возможность строительства заводов в США, Африке и во Вьетнаме. Об этом рассказал президент компании «Данафлекс» Айрат Баширов в интервью РБК Татарстан.

В качестве интересных направлений руководство компании рассматривает Марокко, Алжир, Тунис и Египет, так как это позволит открыть «ворота в Африку» и выйти на беспошлинную торговлю со странами Евросоюза.

Также в 2026 году планируется открытие завода в Казахстане за 2,5 млрд руб.

Компания по производству упаковочных материалах «Данафлекс» была основана в 2001 году. Предприятия организации находятся в Казани и в особой экономической зоне «Алабуга».

Участие в открытии первого завода в Казани принимал председатель правления компании-совладельца ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.

В 2025 году «Роснано» подала иск на бывшего главу корпорации и еще семерых предпринимателей, чтобы взыскать с ответчиков убытки в размере 3,8 млрд руб. и $20,4 млн. В начале апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, арестовав имущество Анатолия Чубайса и других ответчиков 5,6 млрд руб.

По данным Rusprofile, компания «Данафлекс» с уставным капиталом 90,6 млн руб. за 2021 год получила прибыль 563 млн руб. при выручке в 4,2 млрд руб.

Дарья Сайфиева