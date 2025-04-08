Татарстанская компания Danaflex, специализирующаяся на производстве упаковочных материалов, планирует построить завод в Казахстане. Объем инвестиций предварительно оценивается в 2,5 млрд руб., однако сумма может измениться, поскольку проект находится на ранней стадии. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанская Danaflex планирует построить завод в Казахстане за 2,5 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Татарстанская Danaflex планирует построить завод в Казахстане за 2,5 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам директора по стратегии Danaflex Булата Курмашова, выход на казахстанский рынок позволит компании получить доступ к современным технологиям и оборудованию, которые стали недоступны в условиях текущих геополитических ограничений. При этом, по его словам, аналоги из дружественных стран пока не могут конкурировать по качеству с западными решениями.

Ранее компания использовала исключительно немецкое оборудование, но в последние годы была вынуждена перейти на турецкие и индийские линии, которые, по словам представителя Danaflex, уступают по своим характеристикам.

«Мы следуем за нашими клиентами, так как видим, что многие из них пошли в Казахстан и в Узбекистан. Люди тоже не хотят терять качество своих инвестиций, стоимость, и, соответственно, эти рынки рассматриваются как субсидарные рынки для загрузки России. То есть люди наращивают мощности там, чтобы обслуживать российский рынок здесь», — отметил господин Курмашов.

Артём Дергунов