В Сочи перекрыли участок Дублера Курортного проспекта из-за асфальтирования

В Сочи на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта с 11:30 временно прекращено движение транспорта в сторону Адлерского района. Ограничения введены на подъеме с улицы Фабрициуса, сообщает ЦУП «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Причиной закрытия стали ремонтные работы по укладке нового асфальтового покрытия. Для автомобилистов организована альтернативная схема проезда через муниципальную дорогу по улице Яна Фабрициуса. Сроки завершения работ пока не определены.

Мария Удовик