В Самарской области задержаны предполагаемые диверсанты, работавшие на Украину

Выявлены и задержаны двое предполагаемых агентов украинских спецслужб в Самарской области. Речь идет о гражданах РФ Сергее Окрушко 1981 года рождения и Ирине Измайловой 1989 года рождения. Информацию опубликовало ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что в сентябре 2022 года обоих предполагаемых диверсантов завербовали на территории Молдовы. Сергей Окрушко уклонился от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ и стал сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за материальной выгоды и украинского гражданства, а Ирина Измайлова — из-за страха за живущих на Украине близких родственников, которым угрожали применением насилия.

После вербовки подозреваемые прошли проверку на полиграфе в Кишиневе и по поручению кураторов отправились в Самару. По информации ФСБ РФ, Сергей Окрушко подорвал трансформаторную подстанцию на местном нефтеперерабатывающем заводе, а также заложил на предприятии два самодельных взрывных устройства (СВУ). Кроме того, Ирина Измайлова была задействована в подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса, установили силовики.

В отношении Сергея Окрушко было возбуждено уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ), незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 223.1), обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4). Ирине Измайловой вменили преступления по ст. 275, ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Георгий Портнов