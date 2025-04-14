Региональные власти не поддержали концепцию застройки в районе Яблоневой улицы

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном минграде, отклонена ранее поступившая в правительство Нижегородской области инициатива о реализации проекта жилищного строительства в районе Яблоневой улицы в Нижнем Новгороде. С проектом застройки территории выходило ООО СЗ «Континенталь». «Предложенная застройщиком концепция развития территории обсуждалась на заседаниях регионального штаба. В связи с наличием замечаний профильных ведомств к инфраструктурной обеспеченности, проект в представленных параметрах был не поддержан», — сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель градостроительного комитета заксобрания Нижегородской области Василий Суханов отметил, что инвестор выкупил садоводческие участки и предлагал на месте садов построить жилой комплекс из нескольких высотных домов и места на 860 машин. «Пропускная способность этой территории не позволяет, чтобы на Яблоневую заезжало такое количество автотранспорта», — отметил депутат.

Иван Сергеев