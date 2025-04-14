В Перми известная поп-группа перенесла концерт на полгода

В Перми группа Artik & Asti перенесла концерт по техническим причинам. Как сообщается на портале kassy.ru, новая дата выступления назначена на 14 октября. Концерт должен был состояться завтра, 15 апреля, в СК им. Сухарева. «Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новую дату мероприятия», — указано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Artik & Asti — поп-группа, основанная в 2010 году продюсером Артемом Умрихиным. Участниками выступают сам господин Умрихин и певица Seville (Севиль Велиева).