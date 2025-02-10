Шольц счел неправильными поставки оружия Украине для ударов вглубь России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не должен снабжать Украину оружием для атак вглубь по территории России. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза.

«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли (Украине.—"Ъ") оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию»,— сказал господин Шольц. Текстовая трансляция дебатов опубликована на сайте телеканала Welt.

Фридрих Мерц во время дебатов, напротив, поддержал возможность ударов Украины по России и выступил за поставки Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus. Согласно опросу зрителей, передает Suddeutsche Zeiting, явного победителя дебатов выявить не удалось: 37% респондентов поддержали Олафа Шольца, 34% — Фридриха Мерца, 29% сочли, что оба кандидата выступили на равных.

Канцлер ФРГ неоднократно выступал против поставок Украине крылатых ракет Taurus и разрешении Киеву бить немецким оружием вглубь по российской территории. В январе глава МИД ФРГ Анналена Бербок покинула правительственное заседание после того, как господин Шольц заблокировал новый пакет военной помощи Украине. Выборы в ФРГ пройдут 23 февраля, по итогам которых в стране появится новое правительство.

Подробнее о предстоящих выборах в ФРГ — в материале «Дойчланд, Дойчланд, выбералес».