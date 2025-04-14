ФСБ задержала в Самаре диверсантов, завербованных Украиной в Молдавии

В Самарской области задержаны двое россиян, завербованных, по данным ФСБ, украинскими спецслужбами в Молдавии для совершения диверсий.

«Граждане России Сергей Окрушко, 1981 г.р., и Ирина Измайлова, 1989 г.р., были завербованы в сентябре 2022 года на территории Молдавии. Окрушко взорвал трансформаторную подстанцию на Куйбышевском НПЗ и заложил два СВУ, а Измайлова готовила диверсии на оборонных предприятиях»,— сообщили в ФСБ.

По версии спецслужбы, Сергей Окрушко согласился на сотрудничество за деньги и обещание украинского гражданства, а Ирину Измайлову, как утверждается, завербовали под угрозой расправы над родственниками на Украине. Оба прошли подготовку в Кишиневе, включая проверку на полиграфе, после чего были направлены в Самару.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии, госизмене и терроризму. Мужчину также обвиняют в изготовлении взрывчатки, а женщину — в ее хранении и перевозке.

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