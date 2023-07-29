Суд арестовал электрика, устроившего взрыв на Куйбышевском НПЗ

Предполагаемый организатор диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе полностью признал свою вину, раскаивается и сотрудничает со следствием, заявил ТАСС его адвокат Вячеслав Павелкин. ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что суд арестовал подозреваемого.

Задержанного зовут Сергей Окрушко. В ходе заседания в Самарском районной суде он заявил, что заложил в общей сложности три взрывных устройства и после взрыва первого в НПЗ отключил остальные, чтобы было меньше жертв, передает ТАСС.

28 июля депутат Александр Хинштейн сообщил, что на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет, а само предприятие находится на плановом сезонном ремонте.

Депутат сообщил, что сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора взрыва в НПЗ, который произошел в результате детонации взрывного устройства. По предварительной информации, задержанный является сотрудником Куйбышевского НПЗ. Он уроженец Хмельницкой области Украинской ССР. На предприятии 42-летний мужчина работал электриком. Есть информация, что правоохранители в настоящее время разыскивают еще одного подозреваемого.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсант-электрик».

Эрдни Кагалтынов