ФСБ задержала гражданина Молдавии, готовившего теракты по заданию Украины

ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который, по данным спецслужбы, действовал по заданию украинской военной разведки (ГУР МОУ). Утверждается, что он планировал совершить теракты в России.

«Пруняну в 2022–2023 годах воевал в составе ВСУ под Бахмутом, а в декабре 2023-го был завербован ГУР МОУ под псевдонимом Макс»,— заявили в ФСБ.

По версии спецслужбы, он получил от кураторов деньги, купил в Кишиневе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором был оборудован тайник с тремя бомбами на основе взрывчатки С-4. В Россию он въехал по маршруту Молдавия—Румыния—Венгрия—Словакия—Польша—Литва—Латвия, но был задержан.

В тайнике также обнаружили три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи. Перевозившиеся молдаванином взрывные устройства предназначались для терактов в Волгограде и Саратове, утверждает ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка к теракту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В конце марта ФСБ сообщила о задержании в Москве россиянина, планировавшего взорвать одно из административных зданий. По версии ФСБ, он тоже действовал по заданию украинских спецслужб. Также было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1).