ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, готовившего диверсии

В Керчи задержан гражданин Молдавии Евгений Курдоглу. По данным ФСБ, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. Его подозревают в сборе разведданных о российской армии и подготовке теракта на водонасосной станции.

По версии ФСБ, в апреле 2024 года Курдоглу по интернету «установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины». Молдаванин передавал Киеву данные о дислокации военной техники и ПВО, последствиях ударов ВСУ, а также сведения об инфраструктуре Крыма, сообщили в ЦОС ФСБ.

При задержании Курдоглу указал на тайник с взрывчаткой. Из него изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 г, электродетонатор ЭДП и таймер. Утверждается, что устройство предназначалось для подрыва стратегического объекта в Керчи.

Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 (теракт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные покупка, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или устройств).

Сегодня, 14 апреля, ФСБ сообщила о задержании другого предполагаемого агента ГУР — молдаванина Мариуса Пруняну. Он вез в Россию взрывчатку для терактов, организовать которые планировалось в Волгограде и Саратове. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка к теракту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ.