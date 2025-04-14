Трамп: конфликт на Украине — это война Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная задача американской политики в конфликте на Украине — добиться полной остановки боевых действий. Господин Трамп объяснил, что новая американская администрация не заинтересована в затягивании конфликта, который начался в период правления 46-го президента США Джо Байдена.

«Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене»,— заявил Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета. Президент добавил, что украинский конфликт стоил США траты многих миллиардов долларов — чего, по мнению господина Трампа, не должен был допустить его предшественник.

Глава Белого дома неоднократно возлагал вину за начало военного конфликта на Украине на Джо Байдена. В феврале он заявил прессе, что его предшественник мог «легко отговорить» стороны от военного конфликта. Он также неоднократно повторял, что бы предотвратил конфликт, если бы занимал пост 46-го президента США.

О попытках Дональда Трампа урегулировать конфликт читайте в материале «Ъ» «Украину ставят на счетчик».