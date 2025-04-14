В Приморье после циклона 5 тыс. жителей остаются без электроснабжения

В Хасанском и Партизанском округах Приморского края по состоянию на утро 14 апреля около 5 тыс. человек отключены от электроснабжения, сообщило Минэнерго региона.

Обрушившийся накануне на край циклон со шквалистым ветром (порывы достигали 30 м/с) привел к обрыву проводов линий электропередачи. В настоящее время ведутся ремонтные работы. В Хасанском округе восстановить электроснабжение планируется к 13:00 (6:00 мск), в Партизанском округе – к 15:00 (8:00 мск).

Штормовой ветер также повредил несколько крыш домов в Хасанском округе, а в поселке Зарубино хозяйке одной из квартир потребовалась медицинская помощь после порезов осколками окна.

Обильные осадки привели к нарушению транспортного сообщения в Лазовском округе. Из-за подтопления на 6 км автодороги Лазо – Заповедный нет проезда к шести селам. Восстановить проезд планируется в течение дня, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток