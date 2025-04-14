Axios: Новый этап переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Axios, со ссылкой на два источника, близких к ситуации, сообщает, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля в Риме. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что диалог пройдет в Омане.

По словам собеседников издания, смена места проведения также была предложена американской стороной. Источники Axios уточнили, что переговоры могут проходить с иранскими и американскими официальными лицами, сидящими в одной комнате. Несмотря на то, что второй раунд переговоров не будет проходить в Омане, оманские посредники будут присутствовать.

Еще один собеседник Axios уточнил, что двое ведущих переговорщиков — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи — говорили в субботу около 45 минут. По словам источника, эта беседа была «содержательной, серьезной и превосходной».

Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и по вопросу снятия санкций с Ирана. Переговоры были непрямыми — представители двух стран находились в разных комнатах, пока оманские дипломаты передавали их сообщения друг другу.

О позициях сторон — в материале «Ъ».