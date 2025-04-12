Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля

Делегации Вашингтона и Тегерана проведут второй раунд переговоров в Омане 19 апреля. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Была достигнута договоренность, что второй раунд переговоров пройдет на следующей неделе, в субботу. Пройдет все на том же уровне, также в Омане»,— уточнил иранский министр (цитата по ТАСС). Белый дом эту дату подтвердил.

Первый раунд прошел сегодня, 12 апреля. Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел, американскую делегацию — спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Тегеран говорил, что переговоры будут непрямые. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и по вопросу снятия санкций с Ирана.

О позициях сторон — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы "все включено"».