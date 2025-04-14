В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

14 апреля в 1:43 мск опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112»,— напомнил губернатор.

13 апреля, в период с 16:30 до 19:00 мск, средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской и Курской областями. О пострадавших и разрушений в регионах не сообщалось. Ночью ранее российские силы ПВО перехватили 13 дронов ВСУ. 12 из них сбили над Ростовской областью, один — над Белгородской.