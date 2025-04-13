Участники операции «Поток» в Судже узнали о задаче за несколько часов до начала

Подготовка к операции «Поток» по заходу в тыл ВСУ в Судже проходила в условиях полной секретности от противника. Участвующие в ней бойцы узнали о своей задаче за четыре часа до начала. Об этом сообщил журналистам командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Все, как и подобает русскому воину, выслушали задачу и пошли за мной. Это самое важное для командира. Люди, не задавая вопросов, без сомнений шагнули в темноту этой трубы»,— сказал командир (цитата по ТАСС). По его словам, в ходе операции военнослужащие продолжали штурмовать, несмотря на множественные ранения у некоторых из них. К операции были привлечены физически развитые бойцы, не страдающие клаустрофобией, подчеркнул «Аид».

Появление российских бойцов стало неожиданностью для противника. «Тем более что мы были все злые, голодные и черные. Противник не особо сопротивлялся, он просто убежал»,— добавил командир.

В ночь на 9 марта российские военные использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи в Курской области, чтобы атаковать тылы ВСУ. Около 600 штурмовиков преодолели внутри магистрали почти 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. В «Ахмате» рассказывали, что военнослужащие РФ использовали опознавательные знаки ВСУ.

Суджа была освобождена 13 марта. На данный момент украинскими военными удерживаются населенный пункт Горналь, а также Олешня в Курской области.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».