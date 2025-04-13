В Челябинской области 700 полицейских охраняли церкви в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье в Челябинской области охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники органов внутренних дел с коллегами из Росгвардии, участниками народных дружин и представителями казачества. Были задействованы свыше 1 тыс. человек, из них 700 полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На богослужениях, посвященных празднику, присутствовали более 18 тыс. местных жителей. Они посетили около 180 религиозных мероприятий.

Для создания безопасных условий все церкви и прилегающую территорию заранее обследовали и взяли под охрану. Руководство органов внутренних дел провело инструктажи с полицейскими, росгвардейцами и добровольцами. Вблизи храмов движение регулировали экипажи Госавтоинспекции. На входах в церкви дежурили сотрудники правоохранительных органов и досматривали прибывающих граждан.