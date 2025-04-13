Армия Израиля заявила об уничтожении туннеля длиной 1,2 км в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили туннель палестинского движения «Хамас». Туннель длиной 1,2 км и глубиной около 20 м находился на севере сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«В ходе операции беспилотник Армии обороны Израиля засек нескольких террористов, устанавливающих взрывное устройство рядом с войсками, нанес по ним точный удар и уничтожил их»,— говорится в заявлении. Недалеко от туннеля военнослужащие обнаружили склад оружия, где хранилось порядка 20 взрывных устройств, а также противотанковые ракеты, добавили в ведомстве.

Ранее сегодня, 13 апреля, в ЦАХАЛе заявили, что ударили по больнице «Аль-Ахли» на севере Газы. Там, по данным армии Израиля, располагался командный центр «Хамаса». Отмечалось, что перед ударом были приняты меры по смягчению ущерба для больницы и гражданских лиц.

Вчера, 12 апреля, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах значительно расширить боевые действия в секторе Газа. Сегодня, 13 апреля, делегация «Хамаса» отправилась в Каир для переговоров с посредниками в конфликте с Израилем. Ранее представители «Хамаса» заявили о готовности рассмотреть предложение Египта и Катара о перемирии.

О возобновлении боевых действий в секторе Газа — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».