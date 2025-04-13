США отправили в Сальвадор очередной самолет с террористами

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X, что накануне в Сальвадор отправился очередной самолет с членами террористических организаций, отбывавших наказание в американских тюрьмах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / Reuters, Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / Reuters, Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

«Прошлой ночью еще 10 преступников из террористических организаций MS-13 и Tren de Aragua прибыли в Сальвадор. Альянс президента США и президента Найиба Букеле стал образцом обеспечения безопасности и процветания в нашем полушарии»,— написал господин Рубио за несколько часов до начала встречи президентов двух стран.

Сальвадор в начале февраля согласился размещать в своих тюрьмах задержанных в США нелегальных мигрантов. Кроме того, президент Найиб Букеле также обещал за дополнительную плату взять под стражу осужденных в Штатах преступников. Их отправляют в Центр заключения террористов, известный как «мегатюрьма».

Только в марте из США в Сальвадор было отправлено уже более 250 человек, многие из которых обвиняются американскими властями в связях с сальвадорской и венесуэльской бандами MS-13 и Tren de Aragua.

О банде Tren de Aragua — в материале «Пран вышел из-под контроля».

Кирилл Сарханянц