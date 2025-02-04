Сальвадор согласился принять преступников и нелегалов из США

Сальвадор согласился размещать в своих тюрьмах задержанных в США нелегальных мигрантов. Кроме того, президент Найиб Букеле также обещал за дополнительную плату взять под стражу осужденных в Штатах преступников. Предполагается, что их отправят в «Центр заключения террористов», известный как «мегатюрьма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Casa Presidencial El Salvador Фото: Casa Presidencial El Salvador

Соглашение для борьбы с нелегальной миграцией Найиб Букеле и госсекретарь США Марко Рубио заключили на встрече 3 февраля. В пресс-релизе на сайте Госдепа уточняется, что Сальвадор решил принять членов сальвадорской банды MS-13 и венесуэльской банды Tren de Aragua, которые находятся на территории США нелегально.

«Мы отправим их, а Сальвадор посадит их в свои тюрьмы. Он (Найиб Букеле. — "Ъ") предложил сделать то же самое с преступниками, которые в настоящее время отбывают наказание в США, даже если они являются американскими гражданами или легальными резидентами»,— сказал господин Рубио (цитата по AP).

Господин Букеле, комментируя итоги встречи, заявил, что Сальвадор предложил США «передать на аутсорсинг часть своей тюремной системы». Он уточнил, что Сальвадор будет принимать только «осужденных преступников» и взимать плату, которая станет для США «относительно низкой», но в тоже время позволит сделать тюремную систему в стране более устойчивой.

О намерении бороться с нелегальными мигрантами Дональд Трамп заявил еще до вступления в должность президента США. Сразу после инаугурации началась масштабная высылка колумбийских мигрантов. Богота отказалась принять их, однако после угроз Трампа о введении пошлин в 25% на товары изменила свое решение.