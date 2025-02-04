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Коммерсантъ FM
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Сальвадор согласился принять преступников и нелегалов из США

Сальвадор согласился размещать в своих тюрьмах задержанных в США нелегальных мигрантов. Кроме того, президент Найиб Букеле также обещал за дополнительную плату взять под стражу осужденных в Штатах преступников. Предполагается, что их отправят в «Центр заключения террористов», известный как «мегатюрьма».

Фото: Casa Presidencial El Salvador

Фото: Casa Presidencial El Salvador

Соглашение для борьбы с нелегальной миграцией Найиб Букеле и госсекретарь США Марко Рубио заключили на встрече 3 февраля. В пресс-релизе на сайте Госдепа уточняется, что Сальвадор решил принять членов сальвадорской банды MS-13 и венесуэльской банды Tren de Aragua, которые находятся на территории США нелегально.

«Мы отправим их, а Сальвадор посадит их в свои тюрьмы. Он (Найиб Букеле. — "Ъ") предложил сделать то же самое с преступниками, которые в настоящее время отбывают наказание в США, даже если они являются американскими гражданами или легальными резидентами»,— сказал господин Рубио (цитата по AP).

Господин Букеле, комментируя итоги встречи, заявил, что Сальвадор предложил США «передать на аутсорсинг часть своей тюремной системы». Он уточнил, что Сальвадор будет принимать только «осужденных преступников» и взимать плату, которая станет для США «относительно низкой», но в тоже время позволит сделать тюремную систему в стране более устойчивой.

О намерении бороться с нелегальными мигрантами Дональд Трамп заявил еще до вступления в должность президента США. Сразу после инаугурации началась масштабная высылка колумбийских мигрантов. Богота отказалась принять их, однако после угроз Трампа о введении пошлин в 25% на товары изменила свое решение.

Фотогалерея

Рейды против мигрантов в Нью-Йорке

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) на рейде в Нью-Йорке

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) на рейде в Нью-Йорке

Фото: @ATFNewYork

Новый министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на брифинге перед началом рейдов

Новый министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на брифинге перед началом рейдов

Фото: @Sec_Noem

Кристи Ноэм выступает с напутственным словом перед сотрудниками федеральных агентств

Кристи Ноэм выступает с напутственным словом перед сотрудниками федеральных агентств

Фото: @Sec_Noem

Операции стартовали в ночь на 28 января в районах Куинс и Бруклин, где задержано более 200 человек

Операции стартовали в ночь на 28 января в районах Куинс и Бруклин, где задержано более 200 человек

Фото: @MarioNawfal

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF)

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF)

Фото: @ATFNewYork

Сотрудники подразделения Иммиграционной и таможенной службы США

Сотрудники подразделения Иммиграционной и таможенной службы США

Фото: @Sec_Noem

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм

Фото: @Sec_Noem

Сотрудники федеральных агентств во время рейда

Сотрудники федеральных агентств во время рейда

Фото: @ATFNewYork

Аресты в Нью-Йорке

Аресты в Нью-Йорке

Фото: @ATFNewYork

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) на задержании

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) на задержании

Фото: @ATFNewYork

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) на рейде в Нью-Йорке

Фото: @ATFNewYork

Новый министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на брифинге перед началом рейдов

Фото: @Sec_Noem

Кристи Ноэм выступает с напутственным словом перед сотрудниками федеральных агентств

Фото: @Sec_Noem

Операции стартовали в ночь на 28 января в районах Куинс и Бруклин, где задержано более 200 человек

Фото: @MarioNawfal

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF)

Фото: @ATFNewYork

Сотрудники подразделения Иммиграционной и таможенной службы США

Фото: @Sec_Noem

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм

Фото: @Sec_Noem

Сотрудники федеральных агентств во время рейда

Фото: @ATFNewYork

Аресты в Нью-Йорке

Фото: @ATFNewYork

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) на задержании

Фото: @ATFNewYork

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